  1. Realting.com
  2. Ekwador
  3. Quito Kanton
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Quito Kanton, Ekwador

2 obiekty total found
Mieszkanie 7 pokojów w Cumbaya, Ekwador
Mieszkanie 7 pokojów
Cumbaya, Ekwador
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
Piętro 1/8
Ciesz się najlepszym dzielnicy Quito Cumbaya w tym pięknym nowym mieszkaniu, gotowy do wprow…
$360,000
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Mieszkanie 3 pokoi w Quito, Ekwador
Mieszkanie 3 pokoi
Quito, Ekwador
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 9
Dział inwestycyjny na sprzedaż w El Batán, jednym z sektorów o najwyższym zyskach kapitałowy…
$315,000
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Parametry nieruchomości w Quito Kanton, Ekwador

