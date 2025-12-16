Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Quito Kanton, Ekwador

domy
3
5 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Quito, Ekwador
Dom 5 pokojów
Quito, Ekwador
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 635 m²
Liczba kondygnacji 4
TRZECIE CENTURY HISTORIINa głównej ulicy kolonialnego miasta Quito, znanego jako ulica 7 krz…
$1,40M
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Español
Dom 7 pokojów w Tumbaco, Ekwador
Dom 7 pokojów
Tumbaco, Ekwador
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Piętro 1/2
Nowoczesny dom dla SPRZEDAŻ w Viña del Chiche Urbanizacja, Hilacril Sector, Tumbaco, jeden z…
$540,000
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom 4 pokoi w Miravalle, Ekwador
Dom 4 pokoi
Miravalle, Ekwador
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 100 m²
Piętro 1/2
Położony w samym sercu Cumbaya, Ekwador, ten wspaniały dom jednorodzinny oferuje idealne poł…
$2,20M
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Sky ApartmentsSky Apartments
Mieszkanie 7 pokojów w Cumbaya, Ekwador
Mieszkanie 7 pokojów
Cumbaya, Ekwador
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
Piętro 1/8
Ciesz się najlepszym dzielnicy Quito Cumbaya w tym pięknym nowym mieszkaniu, gotowy do wprow…
$360,000
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Quito, Ekwador
Mieszkanie 3 pokoi
Quito, Ekwador
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 9
Dział inwestycyjny na sprzedaż w El Batán, jednym z sektorów o najwyższym zyskach kapitałowy…
$315,000
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
