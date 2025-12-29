Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Cumbaya, Ekwador

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w La Primavera, Ekwador
Mieszkanie 2 pokoi
La Primavera, Ekwador
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/4
Luksusowy apartament na sprzedaż w Cumbayá, Quito, Ekwador, położony w ekskluzywnej Vista He…
$247,000
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Mieszkanie 7 pokojów w Cumbaya, Ekwador
Mieszkanie 7 pokojów
Cumbaya, Ekwador
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
Piętro 1/8
Ciesz się najlepszym dzielnicy Quito Cumbaya w tym pięknym nowym mieszkaniu, gotowy do wprow…
$360,000
