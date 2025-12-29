Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cumbaya, Ekwador

4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Cumbaya, Ekwador
Dom 4 pokoi
Cumbaya, Ekwador
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 786 m²
Piętro 1/2
Wyłącznie rezydencja znajduje się w Pillagua Urbanizacja, jeden z najbardziej prestiżowych i…
$851,000
Mieszkanie 2 pokoi w La Primavera, Ekwador
Mieszkanie 2 pokoi
La Primavera, Ekwador
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/4
Luksusowy apartament na sprzedaż w Cumbayá, Quito, Ekwador, położony w ekskluzywnej Vista He…
$247,000
Mieszkanie 7 pokojów w Cumbaya, Ekwador
Mieszkanie 7 pokojów
Cumbaya, Ekwador
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
Piętro 1/8
Ciesz się najlepszym dzielnicy Quito Cumbaya w tym pięknym nowym mieszkaniu, gotowy do wprow…
$360,000
OneOne
Dom 4 pokoi w Cumbaya, Ekwador
Dom 4 pokoi
Cumbaya, Ekwador
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/1
Ciesz się maksymalnym komfortem i elegancją w tym pięknym domu jednorodzinnym w Cumbaya, Ekw…
$800,000
