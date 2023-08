Xatirchi District, Uzbekistan

Cena na żądanie

Witamy w kompleksie mieszkaniowym « PARWHO », stworzonym przez LLC « Ziyo-oy classic », oferującym idealne połączenie luksusu i dostępności w regionie Navoi. « TAG1> składa się z dziewięciopiętrowych eleganckich rezydencji i jest symbolem współczesnego życia. Jeśli szukasz nowego domu lub mieszkania w Navoi, „PARWHO” jest idealnym wyborem dla Ciebie. Nasze nieruchomości są starannie zaprojektowane, aby zapewnić komfort i wygodę zgodnie z nowoczesnym stylem życia. Bezpieczeństwo i ochrona to nasze najważniejsze priorytety w WHOPAP". Dzięki wewnętrznemu systemowi komunikacji, bezpiecznym urządzeniom nadzoru i monitorowaniu wideo zapewniamy bezpieczne siedlisko dla Ciebie i Twoich bliskich. Kompleks mieszkaniowy ma plac zabaw dla dzieci, który zapewnia bezpieczne i przyjemne miejsce do zabawy i odkrywania przez dzieci. Ponadto oferujemy parking dla samochodów, co jest wygodne dla mieszkańców i ich gości. Poczuj piękno życia w « TAG1>. Jeśli szukasz przytulnego domu z 1 sypialnią lub przestronnego mieszkania z 2 lub 3 sypialniami, mamy opcje dostosowane do twoich potrzeb i preferencji. Zainwestuj w swój wymarzony dom w « TAG1 » i ciesz się esencją współczesnego życia w mieście Navoi. Jeśli szukasz nowych domów lub nowoczesnych apartamentów w regionie Navoi, « PARAGRAF » zaprasza do rozpoczęcia tej podróży z nami. Odkryj komfort i styl, który czeka na Ciebie w « TRANSPORT » i poczuj świetlaną przyszłość w sercu Navoi. Adres Navoi Region, Navoi City, Zarafshon MFY 2-Daa L. Tołstoj Kchashi