  1. Realting.com
  2. Deweloperzy
  3. Интерторгальянс

Интерторгальянс

220086, г.Минск, ул.Славинского, д.45А, пом.30 (офис 5м)
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2005
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Moi partnerzy
1 agencja
  • RPT
    brak przedmiotów
Nasi agenci w Białoruś
Gleb Vaskevic
Gleb Vaskevic
Inni programiści
Полесьежилстрой
Białoruś, Brześć
Rok założenia firmy 1977
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 4
Budowa nieruchomości mieszkalnych i handlowych
Zostaw prośbę
Strateg Group
Białoruś, Cieliachanski sielski Saviet
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 3
Strateg Group to miejsce dla kreatywnych i zorientowanych na cele profesjonalistów. Wspieramy rozwój najbardziej przydatnych i ambitnych pomysłów, od innowacyjnych rozwiązań technicznych po projekty w dziedzinie sztuk pięknych
Zostaw prośbę
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 1957
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 81
UKS MINGORISPOLKOMA ma wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów w różnych dziedzinach działalności społeczno-gospodarczej, zarówno stolicy, jak i całej republice, ma ustalony system pracy i zasobów ludzkich do realizacji projektów inwestycyjnych. Za pośrednictwem PMC “ Wbudowano Komit…
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
Русский
База Волосо
Białoruś, Opsauski sielski Saviet
Nowe budynki 1 Nieruchomości komercyjne 1
"Kompleks turystyczny „Wołosz” w powiecie brasławskim, obwód witebski, Republika Białorusi. Głównym działaniem jest tworzenie i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym: projektowanie, zamawianie, usługi dla gości, zarządzanie terytorium. Kompleks turystyczny obejmuje: - 5 dwukondygnacy…
Zostaw prośbę
ИНФОРЕАЛТ
Białoruś, Mińsk
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 18 Nieruchomości komercyjne 2
Możemy śmiało powiedzieć, że budujemy kompleks klasy premium. Nasz kompleks ma wiele zalet i został zaprojektowany całkowicie zgodnie z nowoczesnymi standardami technologicznymi i estetycznymi.
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się