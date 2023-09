Samarqand City, Uzbekistan

Cena na żądanie

Kolej „DOM”" Nowoczesny projekt krajobrazu i bogate tereny krajobrazowe - wszystko to o kompleksie mieszkaniowym „HOUSE” Komforta Konstrakshna! Właściciele samochodów zapewniają parkowanie podziemne i naziemne W kompleksie mieszkaniowym „HOUSE” znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia! Zespół KOMFORT KONSTRAKSHN wykorzystuje całą swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do ukończenia budowy. W końcu bierzemy pod uwagę wszystkie niuanse, które mogą uniemożliwić ci życie w kompleksie mieszkalnym LCD „HOUSE”" Plac zabaw to nowy świat, który dziecko wypełni swoimi marzeniami. Nasz kompleks mieszkaniowy „HOUSE” przedstawia plac zabaw, który nie tylko zadowoli twoje dziecko, ale także przyczyni się do fizycznego rozwoju dziecka!