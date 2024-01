Stokovci, Chorwacja

ŚWETWINCENACJA — KANFANARLuksusowa, nowo wybudowana willa w kurorcie z własnym parkiemVILLA NOTBURGA – fantastyczny komfort życia na 293m2 z basenem i basenem Własny park o powierzchni 3000 m2ISTRIA – CHORWACJALuksusowa, nowo wybudowana willa, w kurorcie złożonym z kilku nowo wybudowanych willi marzeń — w doskonałej lokalizacji w środkowej Istrii. Z najlepszą infrastrukturą: to tylko ok. 3km do autostrady, najbliższe bary, restauracje i sklepy. Do morza w Rovinju autostradą i Kanfanarem można dojechać w około 15-20 minut.Tutaj możesz zamieszkać w elitarnym środowisku, pojechać na wakacje — również wynająć willę. Ciesz się zielonym krajobrazem Istrii, w otoczeniu winnic i plantacji oliwek.Całe wyposażenie i konstrukcja są pierwszej klasy: najlepsza izolacja termiczna, ogrzewanie podłogowe z pompą ciepła, kilka systemów klimatyzacji, ceramika i amp; Kamienne podłogi, ogromny taras w większości zadaszony grillem, letnia kuchnia i basen 40m2, balkon/taras na piętrze, wiata & Parking na kilka samochodów. Łącznie z doskonałym oświetleniem zewnętrznym wokół tarasu, basenu i ogrodu.Dwa piętra oferują prawdziwy przestrzenny luksus. Ogromny salon/jadalnia/kuchnia – Przed nim znajduje się duży taras z grillem i ogromnym basenem. Pomimo innych willi w okolicy — Najlepsza prywatna i chroniona atmosfera, aby cieszyć się śródziemnomorskim życiem na Istrii.Zakup w trakcie budowy ma tę zaletę, że nadal możesz mieć wpływ na firmę budowlaną, jeśli chodzi o wyposażenie i projekt kupujący może na swoją prośbę dokonać indywidualnych zmian.Powierzchnia mieszkalna: około. 293m2Działka: około. 2783m2Basen: ; około. 40m2Taras: około. 80m2Sypialnia: 5Łazienka: 5Koszt: 850 000 EUR.Ukończenie budowy do lata 2024 r., z basenem i ogrodem, płatne w kilku etapach w zależności od postępu budowy. Dom oddany pod klucz, nieumeblowany!Ceny plus 3%+VAT prowizja maklerska!