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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Guanacaste, Kostaryka

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Cabo Velas
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43 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Tempate, Kostaryka
Dom 2 pokoi
Tempate, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Odkryj rzadkie połączenie ziemi użytkowej, prywatności i bliskości najlepszych plaż Guanacas…
$305,000
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Dom 4 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 4 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Perched on a 5.725.6 m ² (1.41- akr) homesite inside the protected ecological community of T…
$620,000
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Szeregowiec w Cabo Velas, Kostaryka
Szeregowiec
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Odkryj ten w pełni umeblowany 2-sypialnia, 2,5-wanna kamienica w Colinas de Golf, prywatna s…
$249,000
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LDV InvestLDV Invest
Dom 2 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 2 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Just one block from the sand in Playa Junquillal, this newly completed home combines build q…
$365,000
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Dom 4 pokoi w Sardinal, Kostaryka
Dom 4 pokoi
Sardinal, Kostaryka
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Odkryj nowoczesną rezydencję oceanów w Coco Bay Estates, ekskluzywną społeczność w Plasas de…
$1,48M
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Dom 4 pokoi w Cabo Velas, Kostaryka
Dom 4 pokoi
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Casa del Sol to pięknie umeblowana, dwupiętrowa rezydencja w ekskluzywnej strzeżonej społecz…
$980,000
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Dom 4 pokoi w Monte Romo, Kostaryka
Dom 4 pokoi
Monte Romo, Kostaryka
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Pierwotnie notowany na 995,000 dolarów za ten wspaniały, dobrze zbudowany dom na 27 akrów, w…
$450,000
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Dom 5 pokojów w Tamarindo, Kostaryka
Dom 5 pokojów
Tamarindo, Kostaryka
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Redukcja!Obraz budzący się każdego ranka do kojących dźwięków fal i olśniewające widoki na O…
$2,65M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Hojancha, Kostaryka
Dom wolnostojący 2 pokoi
Hojancha, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ta oszałamiająca 8-akrowa nieruchomość, zagnieżdżona w wzgórzach nad Hojancha, stanowi dosko…
$210,000
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Dom 2 pokoi w Tempate, Kostaryka
Dom 2 pokoi
Tempate, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj spokojny kraj mieszkający tuż za tradycyjną wioską Portegolpe. Ten ruchomy-w-gotowy 2…
$259,000
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Condo w Cuajiniquil, Kostaryka
Condo
Cuajiniquil, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Znajduje się na spokojnej linii brzegowej Guanacaste, na północ od Nosara i blisko małej wio…
$199,000
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Dom 7 pokojów w Cabo Velas, Kostaryka
Dom 7 pokojów
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
W pobliżu szczytu Playa Flamingo na południowym grzbiecie Casa Visión jest wyjątkową luksuso…
$4,40M
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Rezydencja 3 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Rezydencja 3 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Hacienda Cocobolo to luksusowy majątek łączący południową hiszpańską architekturę z nadmorsk…
$1,95M
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Dom 3 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 3 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten nowo wybudowany dom na plaży znajduje się zaledwie kilka kroków od białych piasków Playa…
$350,000
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Condo w Tamarindo, Kostaryka
Condo
Tamarindo, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Witamy w Jacarandas 11, stylowej trzypokojowej, trzyłazienkowej willi w strzeżonej strzeżone…
$390,000
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Dom 4 pokoi w Cabo Velas, Kostaryka
Dom 4 pokoi
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Położony w strzeżonej społeczności Las Ventanas de Playa Grande, El Roble 48 jest single-sto…
$945,000
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Dom 3 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 3 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
W spokojnym uścisku ogrodzonej społeczności ekologicznej w Guanacaste, ta oszałamiająca rezy…
$479,000
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Condo w Cabo Velas, Kostaryka
Condo
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Położony kroki od Playa Flamingo biały piasek plaży, Villas Flamingo # 5 jest w pełni przebu…
$650,000
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Willa w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Willa
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wejdź w pełni umeblowane, ruchome w gotowej willi zaledwie dwie przecznice od białych piaskó…
$345,000
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Willa w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Willa
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Witamy w Iguana Villas # 7 - pięknie utrzymanej, w pełni umeblowanej willi położonej zaledwi…
$280,000
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Rezydencja 7 pokojów w Cabo Velas, Kostaryka
Rezydencja 7 pokojów
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Witamy w El Palacete Flamingo, wyjątkowej luksusowej rezydencji zasiadającej majestatycznie …
$4,40M
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Dom 2 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 2 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Czas ograniczony Okazja: Casa Diria Now Ofered at $269.000 Do 31 października 2026 r.Witamy …
$269,000
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Bungalow w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Bungalow
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj rzadką okazję w Pura Jungla, Playa Negra: prywatny 5,147 m ² (1,27-akr) ogrodzonej dz…
$225,000
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Dom 9 pokojów w Tamarindo, Kostaryka
Dom 9 pokojów
Tamarindo, Kostaryka
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Redukcja!Ten główny wynajem nieruchomości, zaledwie kilka minut od Playa Tamarindo, posiada …
$799,000
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Iguana Villas #2 is a fully remodeled and furnished 2-bedroom condo in Playa Junquillal, Gua…
$467,000
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Dom 4 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 4 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Prywatne, wszechstronne nieruchomości w pożądanym Playa Negra, Guanacaste - minuty od zacisz…
$395,000
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Dom 3 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 3 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Przeżyj szczyt przybrzeżnego luksusu w tym pięknym tropikalnym nowoczesnym domu, położony w …
$779,000
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Dom 3 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 3 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Obiekt ten oferuje uroczy dom główny w parze z przytulną jednostką wynajmu, zestaw wśród buj…
$699,000
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Dom 2 pokoi w Tamarindo, Kostaryka
Dom 2 pokoi
Tamarindo, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Posiadamy prawie ukończony nowoczesny dom w spokojnym San José de Pinilla. Ten pokój 2-sypia…
$220,000
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Dom 3 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Dom 3 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Campo de Sueños jest willą 3BR zaledwie kilka minut od światowej sławy surfingu w Playa Negr…
$430,000
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Typy nieruchomości w Guanacaste.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Guanacaste, Kostaryka

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