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Mieszkania na sprzedaż w Guanacaste, Kostaryka

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5 obiektów total found
Condo w Cuajiniquil, Kostaryka
Condo
Cuajiniquil, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Znajduje się na spokojnej linii brzegowej Guanacaste, na północ od Nosara i blisko małej wio…
$199,000
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Condo w Tamarindo, Kostaryka
Condo
Tamarindo, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Witamy w Jacarandas 11, stylowej trzypokojowej, trzyłazienkowej willi w strzeżonej strzeżone…
$390,000
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Condo w Cabo Velas, Kostaryka
Condo
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Położony kroki od Playa Flamingo biały piasek plaży, Villas Flamingo # 5 jest w pełni przebu…
$650,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Iguana Villas #2 is a fully remodeled and furnished 2-bedroom condo in Playa Junquillal, Gua…
$467,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Mieszkanie 2 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
To pięknie przebudowane mieszkanie z widokiem na ocean z przestronnego lanai i wielu punktów…
$575,000
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Parametry nieruchomości w Guanacaste, Kostaryka

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