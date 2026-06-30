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Bliźniaki na sprzedaż w Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brazylia

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Rio de Janeiro
17
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
17
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17 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
Oszałamiający odnowiony duplex 345 m ² z tarasem, jacuzzi i 3 apartamenty - Barra Położony …
$770,861
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Duplex na sprzedaż z prywatnym basenem w Copacabana - Posto 6 - 4 sypialnie Odkryj ten wspa…
$576,219
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 625 m²
Triplex penthouse na sprzedaż - widok na Lagoa w Ipanema - 4 sypialnie - 625 m ² Odkryj ten…
$3,01M
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 412 m²
Dwupoziomowy projekt na sprzedaż - Ipanema - 3 sypialnie - Projekt VIE Balassiano Możliwość…
$8,91M
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Powierzchnia 263 m²
Dwupoziomowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż - Av. Atlântica, Posto 5 - Copacaban…
$1,73M
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Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 392 m²
Przestronny apartament dwupoziomowy w Gávea do renowacji - 3 sypialnie Ten przestronny apar…
$1,35M
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TekceTekce
Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
120 m ² duplex na sprzedaż w Copacabana - 3 sypialnie Odkryj ten wspaniały dwupoziomowy apa…
$346,888
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Bliźniak 5 pokojów w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 5 pokojów
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
Wspaniały Triplex z basenem na sprzedaż w Lagoa - 5 sypialni Odkryj ten wspaniały apartamen…
$2,09M
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Bliźniak 2 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 2 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
INWESTOR SZCZEGÓLNE: Wysokie mieszkanie na sprzedaż w Ipanema, Arc Ipanema, opracowany prze…
$888,951
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Bliźniak 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Powierzchnia 86 m²
OUI Ipanema to wspaniały kompleks 39 apartamentów w samym sercu dzielnicy Ipanema. Zaledwie …
$540,045
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Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Duplex z tarasami na sprzedaż w Copacabana - Posto 4 - 3 sypialnie Odkryj ten uroczy duplex…
$230,295
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Bliźniak 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
RIO Signature Residence & SPA to wspaniały kompleks 31- apartament w samym sercu dzielnicy I…
$1,56M
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Bliźniak 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
175 m ² duplex z basenem na sprzedaż - Lagoa - 3 sypialnie Odkryj ten wspaniały duplex, cał…
$664,868
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Bliźniak 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
OUI Ipanema to wspaniały kompleks 39 apartamentów w samym sercu dzielnicy Ipanema. Zaledwie …
$553,400
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Bliźniak 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
OUI Ipanema to wspaniały kompleks 39 apartamentów w samym sercu dzielnicy Ipanema. Zaledwie …
$513,549
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 143 m²
Odnowiony i nowoczesny duplex w samym sercu Leblon - 4 apartamenty Odkryj ten wspaniały dwu…
$1,13M
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Bliźniak 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Bliźniak 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 280 m²
Niesamowite Duplex z widokiem na morze na sprzedaż w Copacabana - 4 sypialnie Odkryj ten lu…
$1,31M
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Parametry nieruchomości w Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brazylia

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