Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Brazylia
  3. Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia

;
Rio de Janeiro
179
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
179 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Odnowiony apartament na sprzedaż w Ipanema - 1 sypialnia Wyobraź sobie życie w Ipanema w mi…
$306,402
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Odnowione mieszkanie na sprzedaż z widokiem na morze - Ipanema - 4 sypialnie Odkryj to odno…
$938,356
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 2 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Apartament na sprzedaż - Ipanema - 2 sypialnie - Dwa apartamenty Odkryj to eleganckie miesz…
$670,254
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Trójpoziomowy projekt na sprzedaż - Ipanema - 3 sypialnie - Projekt VIE Balassiano Możliwoś…
$6,43M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Odnowiony apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Humaitá. Mieszkanie ma 90 m2, jest dobrz…
$226,929
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 259 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten wyjątkowy penthouse 259 m ² znajduje się w najbardziej wysuniętej części Ipanema, w pobl…
$1,63M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 112 m²
INWESTOR SZCZEGÓLNE: Wysokie mieszkanie na sprzedaż w Leblon, Paradís Mozak to ekskluzywny …
$1,10M
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Ipanema z dużym tarasem - 2 sypialnie Położony w połu…
$660,679
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 94 m²
94 m ² mieszkanie na sprzedaż - Rua Barata Ribeiro - Copacabana - 3 sypialnie Odkryj to 94 …
$229,801
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 2 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Odnowione 60 m ² mieszkanie na sprzedaż w Ipanema - 2 sypialnie Odkryj to mieszkanie o powi…
$344,702
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny apartament całkowicie odnowiony we współczesnym stylu z nowoczesnymi środowiskami, 3 …
$643,444
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Odkryj magię życia w pięknym apartamencie dwupoziomowym, prawdziwą oazę luksusu i wyrafinowa…
$1,28M
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Odkryj komfort i elegancję w przestronnym apartamencie w Copacabana Doświadczyć najlepszych…
$511,308
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
50 m ² mieszkanie na sprzedaż w Ipanema - 1 sypialnia Odkryj to piękne 50 m ² mieszkanie pe…
$180,011
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 208 m²
INWESTOR SZCZEGÓLNE: Wysokie mieszkanie na sprzedaż w Ipanema, Ipanema Almar, opracowany pr…
$2,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Możliwość: odnowiony 3 pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Copacabana - Posto 3 Odkryj to w p…
$166,606
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
6 pokojowy apartament w Ipanema na sprzedaż Odkryj piękno Rio de Janeiro w naszym wyrafinow…
$2,78M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament na sprzedaż - 3 sypialnie - 88 m ² - Ipanema Okazja dla inwestorów! Położony na…
$352,362
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
INWESTOR SZCZEGÓLNE: Wysokowydajne mieszkanie na sprzedaż w Copacabana Be In Rio to nowy ro…
$405,891
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 2 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
85 m ² mieszkanie na sprzedaż w Urca - 2 sypialnie Odkryj to urządzone mieszkanie o powierz…
$244,164
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
INWESTOR SZCZEGÓLNE: Wysokie mieszkanie na sprzedaż w Ipanema, Be In Rio to nowy rozwój poł…
$310,082
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 182 m²
Mieszkanie 182m ² na sprzedaż w Leblon - 3 sypialnie Odkryj ten wspaniały 182m ² mieszkanie…
$957,506
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
143 m ² mieszkanie na sprzedaż w Copacabana - 4 sypialnie Odkryj to przestronne mieszkanie …
$227,886
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 900 m²
Piękny apartament Triplex na sprzedaż, z pięknym widokiem 360 stopni Copacabana / Ipanema pl…
$7,66M
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 382 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy apartament z 4 apartamentami na sprzedaż w Ipanema i niesamowite widoki Luksusowy…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 2 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
INWESTOR SZCZEGÓLNE: Wysokie mieszkanie na sprzedaż w Ipanema, Soul Rio, opracowany przez f…
$385,588
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 4 pokoi
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Apartament na sprzedaż - 167 m ² w Copacabana, Posto 6 - 4 sypialnie Odkryj to przestronne …
$411,728
Zostaw prośbę
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Penthouse na sprzedaż w Copacabana z 4 sypialniami, duży taras, widoki na Chrystusa i morze …
$536,203
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Nowoczesny loft na sprzedaż - Bossa 107 - Idealna inwestycja - Ipanema - 1 sypialnia Odkryj…
$306,402
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Mieszkanie 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Ipa Studios to wspaniały kompleks 190 apartamentów w samym sercu dzielnicy Ipanema. Położony…
$619,828
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się