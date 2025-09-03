Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Znamienski sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Znamienski sielski Saviet, Białoruś

Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 511 m² w Stradecz, Białoruś
Lokale gastronomiczne 511 m²
Stradecz, Białoruś
Powierzchnia 511 m²
Piętro 1/1
Budynek specjalizuje się w cateringu z pokoi hotelowych i sklep w nieruchomości w Ag. Strade…
$360,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się