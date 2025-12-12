Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Zielienaborski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zielienaborski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Zielony Bór, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Zielony Bór, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/2
Kup 1-pokojowe mieszkanie w Mińsku, Zeleny Bor, Central str., 6Numer umowy z agencją 917 / 1…
$11,200
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zielienaborski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się