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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Żabinka, Białoruś

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 133 m² w Żabinka, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 133 m²
Żabinka, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/1
Lot 9639. Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacji Na sprzedaż lokali o łą…
$59,000
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Zakład produkcyjny 346 m² w Żabinka, Białoruś
Zakład produkcyjny 346 m²
Żabinka, Białoruś
Powierzchnia 346 m²
Przedmieścia produkcyjne i magazynowe na terenie strefy przemysłowej miasta Zhabinka, region…
$60,000
VAT
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