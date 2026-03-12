Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Zadorjeuski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Zadorjeuski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Zadorjeuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Zadorjeuski sielski Saviet, Białoruś
Na sprzedaż jest stary dom 1976, wymagający przebudowy w malowniczym i odosobnionym miejscu …
$10,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zadorjeuski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się