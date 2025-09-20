Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Obwód witebski, Białoruś

Mieszkanie 2 pokoi w Valosavicki sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Valosavicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 4/9
$27
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Nowołukoml, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Nowołukoml, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Nowopołock, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Nowopołock, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Postawy, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Postawy, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Połock, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Połock, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Miory, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Miory, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Postawy, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Postawy, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/6
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Połock, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Połock, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 8/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Nowołukoml, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Nowołukoml, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Biarozkauski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Biarozkauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/9
$27
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Biarozkauski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Biarozkauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/9
$30
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Wierchniedźwińsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Wierchniedźwińsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/6
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Witebsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Witebsk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 6/9
$32
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Witebsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Witebsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3/6
$32
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Miory, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Miory, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Miory, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Miory, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Połock, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Połock, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/5
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Witebsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Witebsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 6/9
$32
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Orsza, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Orsza, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Biarozkauski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Biarozkauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/9
$27
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Orsza, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Orsza, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Dokszyce, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Dokszyce, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Dokszyce, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Dokszyce, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Miory, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Miory, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Biarozkauski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Biarozkauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3/6
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Nowopołock, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Nowopołock, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 6/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Nowopołock, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Nowopołock, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Bacejkauski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Bacejkauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Połock, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Połock, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Witebsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Witebsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/9
$32
za noc
