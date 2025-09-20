Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Obwód witebski
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Sklep

Wynajem długoterminowy sklepów w Obwód witebski, Białoruś

Sklep Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Sklep 127 m² w Miory, Białoruś
Sklep 127 m²
Miory, Białoruś
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/1
Historyczne centrum miasta. Oddzielny budynek na centralnym placu. Do budynku wprowadzono no…
$499
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 681 m² w Dzisna, Białoruś
Sklep 681 m²
Dzisna, Białoruś
Powierzchnia 681 m²
Piętro 1/1
Oddzielny budynek, w centrum, obok dworca autobusowego dla tras międzymiastowych. Ramp. Dobr…
$999
za miesiąc
Zostaw prośbę
