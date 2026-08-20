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Dom wolnostojący na sprzedaż w Viercialiskauski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Viercialiskauski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Viercialiskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż dobry domek w klasycznym stylu na ulicy Baltiy w miejscowości Beregovoy, zaledwi…
$172 698
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Parametry nieruchomości w Viercialiskauski sielski Saviet, Białoruś

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