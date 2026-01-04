Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Vielikarycki sielski Saviet, Białoruś

Mieszkanie 2 pokoi w Vielikarycki sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Vielikarycki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/2
Kod obiektu 24225: Nasi Kupujący nie płacą prowizji do agencji!Pracujemy z pożyczek, kapitał…
$25,000
Parametry nieruchomości w Vielikarycki sielski Saviet, Białoruś

