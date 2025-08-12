Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Viasiejski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Viasiejski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Viasiejski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Viasiejski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 156 m²
Estetyka życia podmiejskiego nowego poziomu ❤️Unikalne połączenie natury, komfortu i archite…
$145,000
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Viasiejski sielski Saviet, Białoruś

