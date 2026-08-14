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Domy na sprzedaż w Varonicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Bliznica, Białoruś
Dom 4 pokoi
Bliznica, Białoruś
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? ceg? y dom z poddaszem na dzia? ce 25 akrów, znajduje si? w a.g. Twin, który jes…
$28,216
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Parametry nieruchomości w Varonicki sielski Saviet, Białoruś

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