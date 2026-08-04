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Dom wolnostojący na sprzedaż w Voropaevskiy selskiy Sovet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Voropaevskiy selskiy Sovet, Białoruś
Dom wolnostojący
Voropaevskiy selskiy Sovet, Białoruś
Powierzchnia 116 m²
Unikalna eko-nieruchomość na brzegu jeziora Zarovshchyna, Yasyuki Oferujemy na sprzeda? przy…
$154,740
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Parametry nieruchomości w Voropaevskiy selskiy Sovet, Białoruś

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