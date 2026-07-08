Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon wołożyński
  4. Mieszkania
  5. Ogród

Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w rejon wołożyński, Białoruś

;
Rakauski sielski Saviet
48
Piarsajski sielski Saviet
8
Valozynski sielski Saviet
9
Ivianiecki sielski Saviet
5
Pokaż więcej
14 obiektów total found
Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 98 m²
$70,811
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Piarsajski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Piarsajski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 128 m²
Na sprzeda? domek 37 km od Mińska z udogodnieniami miejskimi, asfaltem do domu, oddzielnymi …
$75,000
Zostaw prośbę
Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 53 m²
Tylko 40 km od Moscow Ring Road jest sprzedawane 3- poziom dacha w / t Dubrava- Mapid, Woloz…
$13,209
Zostaw prośbę
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Dom w Ivianiecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Ivianiecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 52 m²
$16,873
Zostaw prośbę
Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 60 m²
Domek w S / T "Istok- Svyaz" jest malowniczym miejscem do odpoczynku z całą rodziną. Odległo…
$16,632
Zostaw prośbę
Dom w Ivianiecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Ivianiecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 89 m²
Przytulny dom ogrodowy na sprzedaż w ST "Kupalinka-1981"! Molodechno kierunek, 32 km od MKAD…
$27,548
Zostaw prośbę
TekceTekce
w Valozynski sielski Saviet, Białoruś
Valozynski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 73 m²
Half- dom z napraw, mebli i przytulnej działki ❤️Przestronny dom z ogrzewaniem gazowym, kotł…
$36,200
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 133 m²
$121,900
Zostaw prośbę
Dom w Raków, Białoruś
Dom
Raków, Białoruś
Powierzchnia 164 m²
Stolica odnowiona w Ag. Rakov, 29 km od Mińska Adres: Volozhensky R- N, ah. Rakov, st. solar…
$99,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? przytulny domek 38 km od Moscow Ring Road w wsi "Krinitsa- Zdrowie" Wolozhinsky …
$26,860
Zostaw prośbę
Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 179 m²
$73,252
Zostaw prośbę
Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż przytulny dom wiejski w ogrodzie partnerstwa ST "Tulpan", dom 23, Krinitsa, Molo…
$20,000
Zostaw prośbę
Dom w Wołożyn, Białoruś
Dom
Wołożyn, Białoruś
Powierzchnia 82 m²
Log house, 82,3 m2 w Volozhin ❤️ Przytulny dom jednopoziomowy 82.3 m2 z trzema pokojami, pie…
$22,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy ogród z działką w S / T "Builder-59", niedaleko Ag. pie…
$13,206
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w rejon wołożyński.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon wołożyński, Białoruś

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się