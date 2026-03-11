Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Uzrecki sielski Saviet, Białoruś

Dom wolnostojący w Uzrecki sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Uzrecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 154 m²
Scenariusz. Szczegóły z nagrania. Wszelkie dodatkowe informacje na żądanie Powierzchnia: 15…
$325,000
Parametry nieruchomości w Uzrecki sielski Saviet, Białoruś

