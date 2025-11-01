Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Talski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Talski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Kasciuki, Białoruś
Dom
Kasciuki, Białoruś
Powierzchnia 53 m²
$28,900
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Talski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się