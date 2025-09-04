Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Świsłocz
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Świsłocz, Białoruś

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 708 m² w Świsłocz, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 708 m²
Świsłocz, Białoruś
Powierzchnia 708 m²
Na sprzedaż znajduje się budynek o powierzchni 708,1 m2, położony na dzia? ce 0.804 hectares…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się