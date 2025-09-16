Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Subotnicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Subotnicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Subotnicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Subotnicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 41 m²
Przytulne gospodarstwo na sprzedaż w dzielnicy Ivievsky! Idealne miejsce do życia, relaksu l…
$4,300
Parametry nieruchomości w Subotnicki sielski Saviet, Białoruś

