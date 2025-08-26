Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Starasvierzanski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Starasvierzanski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Drozdy, Białoruś
Dom
Drozdy, Białoruś
Powierzchnia 73 m²
Dom na sprzedaż na całe lata.Dom ma gaz, woda, kanalizacja, dobrze utrzymany teren. Osobno w…
$43,000
Parametry nieruchomości w Starasvierzanski sielski Saviet, Białoruś

