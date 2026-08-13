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Domy z ogrodem na sprzedaż w Staradarozski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Staradarozski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Staradarozski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż nowoczesny przestronny dom w miejscowości Karmazy. Powierzchnia domu wynosi 113,…
$69,900
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Parametry nieruchomości w Staradarozski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
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