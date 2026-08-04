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Domy z garażem na sprzedaż w Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 154 m²
Dzia? ka jest 25 akrów w PNV, mo? liwe jest wzięcie dzia? ki w pobli? u dla osobistego podr?…
$70,000
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Parametry nieruchomości w Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś

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