Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Stanislavouski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś
Dom 5 pokojów
Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś
Sypialnie 5
Powierzchnia 195 m²
$45,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się