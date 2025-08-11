Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Smorgonie
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Smorgonie, Białoruś

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Dodaj obiekt
Wyślij zapytanie o bezpłatne wyszukiwanie
Klikając "Prześlij zgłoszenie", zgadza się Pani/Pan na to, że Realting i specjaliści od nieruchomości mogą kontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem dowolnego ze wskazanych kanałów. Nie musi Pani/Pan wyrażać zgody na zakup jakiejkolwiek nieruchomości, towarów lub usług. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie Warunków korzystania. Warunki użytkowania.

Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Dom w Akciabrski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Akciabrski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 47 m²
Dom z przestronną działką w D. Mosolie ❤️ Dom na sprzeda? 27 km od Soligorska z przestronna …
$12,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Bobrujsk, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Bobrujsk, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 7/9
Oferowane na sprzedaż jednopokojowe mieszkanie w mieście Bobruisk pod adresem: Boulevard Pri…
$24,000
Zostaw prośbę
Dom w Kryvicy, Białoruś
Dom
Kryvicy, Białoruś
Powierzchnia 74 m²
Kup dom w malowniczym miejscu! ❤️ Sprzeda? dom na wsi 15 km od Soligorska. Adres: Krivichi, …
$5,500
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Dom w Palacanski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Palacanski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 30 m²
Dom z wanną i działką 25 akrów ❤️ Na sprzeda? dom do rekonstrukcji z wanny i du? ej dzia? ki…
$6,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Kopishche, Białoruś
Mieszkanie 4 pokoi
Kopishche, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 23/23
Przestronny apartament dla gatunków z remontami w Novy Borovaya, Sky St., 10 Zanurz się w św…
$365,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ciurliouski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Ciurliouski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
Twój dom wiejski: 48,9 m2 przytulności na własnej działce! ❤️ Unikalny apartament jest na sp…
$13,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Słuck, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Słuck, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 6/9
Przytulny apartament w okolicy krajobrazu ❤️ Apartament z jedną sypialnią, w obszarze z dosk…
$36,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
2-pokojowe mieszkanie, Brześć, nb. Franciska Skaryna, 1963, 1 / 5 cegła, 46.1 / 46.1 / 29.0 …
$99,000
Zostaw prośbę
Dom w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 77 m²
Domek z domem 12 km od Mińska ❤️ Na sprzedaż jest doskonała, planowana, płaska dzia? ka z do…
$45,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Mińsk, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 22/24
Stylowe mieszkanie w jednej z najlepszych kwater Mińska kompleksu mieszkalnego ❤️Ciepły i pr…
$71,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Homel, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Homel, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie w schludnym stanie mieszkalnym. Pokoje izolowane o powierz…
$43,500
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 109 m²
Piętro 12/12
Przestronne mieszkanie w pobliżu ul. "Uruzhye" ❤️Świeże renowacje, przestronne pokoje dzienn…
$169,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się