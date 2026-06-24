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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Smolewicze, Białoruś

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3 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 117 m² w Smolewicze, Białoruś
Lokale gastronomiczne 117 m²
Smolewicze, Białoruś
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? osobny budynek kawiarni w r. Smolevichi nie jest daleko od centrum w dobrze znan…
$90,000
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Pomieszczenie biurowe 2 156 m² w Smolewicze, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 2 156 m²
Smolewicze, Białoruś
Powierzchnia 2 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż składuAdres: Smolevichi, Trade St., 20BPowierzchnia: 2,155,5 m23 km od autostrady B…
$1,08M
VAT
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Zakład produkcyjny 157 m² w Smolewicze, Białoruś
Zakład produkcyjny 157 m²
Smolewicze, Białoruś
Powierzchnia 157 m²
Betonownia ( RBU ) powierzchnia 157,4 m ² sekcja 83,84 ha, naturalne oświetlenie, ogrzewanie…
Cena na zgłoszenie
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