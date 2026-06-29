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Domy z garażem na sprzedaż w Slabadski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Slabadski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Slabadski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 123 m²
Dom na sprzedaż w malowniczym miejscu z wanną u źródła Neman! Cegła dom z poddaszem podłoga,…
$31,883
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Parametry nieruchomości w Slabadski sielski Saviet, Białoruś

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