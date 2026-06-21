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Sklepy na sprzedaż w Skidel, Białoruś

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1 obiekt total found
Sklep 545 m² w Skidel, Białoruś
Sklep 545 m²
Skidel, Białoruś
Powierzchnia 545 m²
Liczba kondygnacji 2
Położenie: Republika Białoruś, Grodno region, Grodno powiat, miasto Skidel, ulica Internatio…
$176,000
VAT
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