Dom wolnostojący na sprzedaż w Sinkouski sielski Saviet, Białoruś

2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Sińki, Białoruś
Dom wolnostojący
Sińki, Białoruś
Powierzchnia 130 m²
Przestronny dwupoziomowy dom w rolniczym mieście Sinki ❤️ Dom o łącznej powierzchni 130 m2 o…
$41,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
