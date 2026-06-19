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Mieszkania na sprzedaż w Siarazski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Lucniki, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Lucniki, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie o ulepszonym układzie w pobliżu Slutsk, pod adresem: ag. Ł…
$37,379
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Parametry nieruchomości w Siarazski sielski Saviet, Białoruś

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