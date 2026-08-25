Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Wynajem krótkoterminowy
  4. Dom wolnostojący

Wynajem domów wolnostojących na jeden dzień w Białoruś

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Witebsk, Białoruś
Dom wolnostojący 3 pokoi
Witebsk, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Instac.TikTok - @ krupskoy42Nowy dom, 3 sypialnie i 3 łazienki wyposażone w klimatyzację, ci…
$268
za noc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się