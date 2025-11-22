Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy magazynów w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś

3 obiekty
Magazyn 1 000 m² w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Magazyn 1 000 m²
Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/3
Wynajem magazynów w centrum handlowym Diamond SityAdres: region miński, Okręg Miński, Szchom…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Magazyn 621 m² w Ozierce, Białoruś
Magazyn 621 m²
Ozierce, Białoruś
Powierzchnia 621 m²
Szukasz odpowiedniego miejsca do przechowywania produktu? Mamy świetną ofertę! Powierzchnia …
$2,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 32 m² w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Magazyn 32 m²
Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/1
Na terytorium kompleks administracyjny i magazynowy na Menkovsky przewód 10 są obszary dostę…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
