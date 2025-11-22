Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Scomyslicki sielski Saviet
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Sklep

Wynajem długoterminowy sklepów w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś



2 obiekty total found
Sklep 191 m² w Ozierce, Białoruś
Sklep 191 m²
Ozierce, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 191 m²
Piętro 2/2
Powierzchnia detaliczna do wynajęcia pod adresem: agricultural complex Ozertso, Centralnaya …
$1,150
za miesiąc

Sklep 79 m² w Ozierce, Białoruś
Sklep 79 m²
Ozierce, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/1
Powierzchnia detaliczna 79.4 m2 jest wynajmowana w centrum Ag. Jezioro. Pokój jest oddzielny…
Cena na żądanie

