Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Scomyslicki sielski Saviet
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Scomyslicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 8/9
Do wynajęcia przytulny 1-pokojowy apartament do wynajęcia w malowniczym przedmieściach, pod …
$380
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się