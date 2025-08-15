Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Scytkavicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Scytkavicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Cierabuty, Białoruś
Dom
Cierabuty, Białoruś
Powierzchnia 92 m²
Dom na sprzeda? w ag. Terebut, Starodorozhsky powiat.Budynek: 1993 Przestronny dom. Powierzc…
$12,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Scytkavicki sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się