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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Sapockinski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 153 m² w Sapockinski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 153 m²
Sapockinski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż jest budynek o nieustalonym celu, nazwa "jadalnia". Powierzchnia budynku wynosi …
$15,154
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