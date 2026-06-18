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Wynajem długoterminowy domy w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom 4 pokoi
Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Stylowy, nowoczesny i jasny domek z ciekawym wzornictwem. Rok budowy 2021. Powierzchnia wyno…
$3,000
za miesiąc
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