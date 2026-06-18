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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś

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domy
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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 257 m²
Sprzedam 2- pi? trowy dom mieszkalny 2017. wybudowany w Sloboda Samokhvalovichsky wsi, 11 km…
$344,900
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w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 24 m²
Na sprzeda? polowa budynku mieszkalnego 20 km od moskiewskiej drogi Ring wzdłuż szosa slucka…
$17,500
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Parametry nieruchomości w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
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