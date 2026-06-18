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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś

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domy
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3 obiekty total found
w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 24 m²
Na sprzeda? polowa budynku mieszkalnego 20 km od moskiewskiej drogi Ring wzdłuż szosa slucka…
$17,500
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Dom wolnostojący w Samahvalavicy, Białoruś
Dom wolnostojący
Samahvalavicy, Białoruś
Powierzchnia 183 m²
Przytulny domek 182.7 m2 z ogrodem zimowym w centrum Samokhvalovichi (15 minut do metra). Sz…
$289,122
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Dom w Samahvalavicy, Białoruś
Dom
Samahvalavicy, Białoruś
Powierzchnia 168 m²
Dom z cegły na sprzedaż dla dużej rodziny.Dom znajduje się w najlepszej lokalizacji agromias…
$227,683
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Parametry nieruchomości w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś

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