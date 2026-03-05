Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Soligorsk
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Soligorsk, Białoruś

1 obiekt total found
Sklep 38 m² w Soligorsk, Białoruś
Sklep 38 m²
Soligorsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/5
Pomieszczenia administracyjne i handlowe w centrum Soligorska. ❤️ Obiecywanie pomieszczeń ad…
$61,900
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
