Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Rzeczyca
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Rzeczyca, Białoruś

;
nieruchomości komercyjne
4
Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 344 m² w Rzeczyca, Białoruś
Sklep 344 m²
Rzeczyca, Białoruś
Powierzchnia 344 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż budynku komercyjnego (zakończony biznes z wysokim zwrotem)Adres: Rechitsa, St. Sydk…
$322,026
VAT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się