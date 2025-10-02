Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Rakitnicki sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Rakitnicki sielski Saviet, Białoruś

nieruchomości komercyjne
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 460 m² w Rakitnicki sielski Saviet, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 460 m²
Rakitnicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 2
Budynek niemieszkalny (nominacja - budynek administracyjny) o łącznej powierzchni 460 m2 w P…
$29,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się